Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 11:49

«Жена вас бьёт?»: Французы троллят Макрона, получившего по губам от жены под камерами

Во Франции начали рекламировать курсы самообороны после пощёчины Макрону от жены

Реклама во Франции после инцидента с Макроном. Обложка © Х / AneczkaKon69192

Реклама во Франции после инцидента с Макроном. Обложка © Х / AneczkaKon69192

Во Франции запустили курсы самообороны с новой рекламной кампанией, продолжая шутить над президентом Эмманюэлем Макроном, которого публично ударила жена Брижит. Об этом сообщают пользователи социальной сети X.

«Ваша жена вас бьёт? Запишитесь на курс самообороны в наш спортзал!» — написано на одном из рекламных постеров.

На фото, предположительно сделанном в одном из французских спортзалов, изображён рекламный плакат с портретом Макрона: на его лбу виден синяк, а один глаз он прикрывает рукой.

Эмманюэль Макрон получил по губам от супруги. Видео © X / EllaKelian

Проблема — и сразу русские: Французские политики высмеяли реакцию Макрона на скандал
Проблема — и сразу русские: Французские политики высмеяли реакцию Макрона на скандал

Напомним, что журналисты случайно стали свидетелями ссоры между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой Брижит. В кадр попал момент, когда жена французского лидера наносит ему пощёчину. Этот инцидент вызвал широкий резонанс в обществе. Сначала Елисейский дворец поспешил опровергнуть подлинность видео, однако позже власти Парижа подтвердили произошедшее. Сам Макрон прокомментировал ситуацию с юмором, заявив, что они с Брижит просто дурачились.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Эмманюэль Макрон
  • Брижит Макрон
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar