«Жена вас бьёт?»: Французы троллят Макрона, получившего по губам от жены под камерами

Во Франции запустили курсы самообороны с новой рекламной кампанией, продолжая шутить над президентом Эмманюэлем Макроном, которого публично ударила жена Брижит. Об этом сообщают пользователи социальной сети X.

«Ваша жена вас бьёт? Запишитесь на курс самообороны в наш спортзал!» — написано на одном из рекламных постеров.

На фото, предположительно сделанном в одном из французских спортзалов, изображён рекламный плакат с портретом Макрона: на его лбу виден синяк, а один глаз он прикрывает рукой.