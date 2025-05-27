«Жена вас бьёт?»: Французы троллят Макрона, получившего по губам от жены под камерами
Во Франции начали рекламировать курсы самообороны после пощёчины Макрону от жены
Реклама во Франции после инцидента с Макроном. Обложка © Х / AneczkaKon69192
Во Франции запустили курсы самообороны с новой рекламной кампанией, продолжая шутить над президентом Эмманюэлем Макроном, которого публично ударила жена Брижит. Об этом сообщают пользователи социальной сети X.
«Ваша жена вас бьёт? Запишитесь на курс самообороны в наш спортзал!» — написано на одном из рекламных постеров.
На фото, предположительно сделанном в одном из французских спортзалов, изображён рекламный плакат с портретом Макрона: на его лбу виден синяк, а один глаз он прикрывает рукой.
Эмманюэль Макрон получил по губам от супруги. Видео © X / EllaKelian
Напомним, что журналисты случайно стали свидетелями ссоры между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой Брижит. В кадр попал момент, когда жена французского лидера наносит ему пощёчину. Этот инцидент вызвал широкий резонанс в обществе. Сначала Елисейский дворец поспешил опровергнуть подлинность видео, однако позже власти Парижа подтвердили произошедшее. Сам Макрон прокомментировал ситуацию с юмором, заявив, что они с Брижит просто дурачились.