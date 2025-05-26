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26 мая, 18:13

Проблема — и сразу русские: Французские политики высмеяли реакцию Макрона на скандал

Политики Филиппо и Танги обвинили Макрона в паранойе после инцидента с пощёчиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Инцидент с пощёчиной Эмманюэлю Макрону вызвал бурную реакцию не только в обществе, но и среди политиков. Оппозиционеры заявили, что французские власти привычно сваливают всё на Москву — даже когда дело касается неловких моментов на публике.

Скандал продолжает обрастать заявлениями. На этот раз выступили оппозиционные политики — замглавы партии «Национальное объединение» Жан-Филипп Танги и лидер «Патриотов» Флориан Филиппо. Они обвинили французское руководство в том, что при любом инциденте власти сразу начинают искать «русский след».

«Если бы RT были бы единственными, снявшим пощёчину, то Макрон и все французские СМИ кричали бы «фейковое видео, придуманное русскими!», — заявил Филиппо в соцсети Х.

А Танги добавил, что партия Макрона обвиняет «искусственный интеллект» и «российские службы» всякий раз, когда сталкивается с неудобной ситуацией — даже если речь идёт о конфузе президента.

Политики призвали Париж прекратить перекладывать ответственность на внешние силы и научиться признавать ошибки.

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Представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала пощёчину Макрону, нанесённую его супругой Брижит. Она предположила, как Елисейский дворец оправдает инцидент и превратит его в мем, задав риторический вопрос о «руке Кремля». Тем временем Макрон заявил о намерении Евросоюза усилить давление на Россию через масштабные санкции, подчеркнув необходимость дополнительных рычагов для мирного урегулирования украинского конфликта.

Милена Скрипальщикова
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