Инцидент с пощёчиной Эмманюэлю Макрону вызвал бурную реакцию не только в обществе, но и среди политиков. Оппозиционеры заявили, что французские власти привычно сваливают всё на Москву — даже когда дело касается неловких моментов на публике.

Скандал продолжает обрастать заявлениями. На этот раз выступили оппозиционные политики — замглавы партии «Национальное объединение» Жан-Филипп Танги и лидер «Патриотов» Флориан Филиппо. Они обвинили французское руководство в том, что при любом инциденте власти сразу начинают искать «русский след».

«Если бы RT были бы единственными, снявшим пощёчину, то Макрон и все французские СМИ кричали бы «фейковое видео, придуманное русскими!», — заявил Филиппо в соцсети Х.

А Танги добавил, что партия Макрона обвиняет «искусственный интеллект» и «российские службы» всякий раз, когда сталкивается с неудобной ситуацией — даже если речь идёт о конфузе президента.