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26 мая, 11:41

«Не оставайтесь один!» Макрону посоветовали обратиться на горячую линию для жертв домашнего насилия

Журналист Ле Ген призвал Макрону позвонить на линию для жертв домашнего насилия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM Juergen Nowak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM Juergen Nowak

Французский журналист Тибо Ле Ген иронично посоветовал Эмманюэлю Макрону обратиться на горячую линию для жертв домашнего насилия. Поводом стал конфликт президента Франции с супругой прямо на борту самолёта.

«Эмманюэль, если вы стали жертвой домашнего насилия, позвоните по номеру 39-19. Не оставайтесь один. Это слишком серьёзно!»написал журналист на своей странице в соцсети X.

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Напомним, инцидент между Эмманюэлем и Брижит Макроном произошёл во время официального визита во Вьетнам. На кадрах, снятых журналистами, видно, как супруга президента даёт ему пощёчину прямо у трапа самолёта. По информации издания RMC, подлинность видео подтвердила пресс-служба Елисейского дворца. Что именно стало причиной ссоры — не сообщается. При этом близкий к Макрону французский источник назвал случившееся моментом близости.

Милена Скрипальщикова
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