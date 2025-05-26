«Не оставайтесь один!» Макрону посоветовали обратиться на горячую линию для жертв домашнего насилия

Французский журналист Тибо Ле Ген иронично посоветовал Эмманюэлю Макрону обратиться на горячую линию для жертв домашнего насилия. Поводом стал конфликт президента Франции с супругой прямо на борту самолёта.

«Эмманюэль, если вы стали жертвой домашнего насилия, позвоните по номеру 39-19. Не оставайтесь один. Это слишком серьёзно!» — написал журналист на своей странице в соцсети X.

Напомним, инцидент между Эмманюэлем и Брижит Макроном произошёл во время официального визита во Вьетнам. На кадрах, снятых журналистами, видно, как супруга президента даёт ему пощёчину прямо у трапа самолёта. По информации издания RMC, подлинность видео подтвердила пресс-служба Елисейского дворца. Что именно стало причиной ссоры — не сообщается. При этом близкий к Макрону французский источник назвал случившееся моментом близости.