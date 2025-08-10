Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 15:00

СМИ узнали о тайном плане Британии по Палестине

NYT: Британия тайно разработала план по конфликту Израиля и Палестины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Anas-Mohammed

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Anas-Mohammed

Великобритания в течение шести месяцев секретно разрабатывала план урегулирования палестино-израильского конфликта. Как сообщает New York Times, советник британского премьер-министра Кира Стармера по безопасности Джонатан Пауэлл уже представил этот документ союзникам страны.

«Ключевой частью дипломатических усилий стал план из восьми пунктов, тайно разработанный британскими чиновниками за последние шесть месяцев и распространённый среди европейцев 29 июля Джонатаном Пауэллом», — говорится в сообщении.

Согласно анонимным источникам издания, предложение включает создание в Газе технократического правительства, связанного с реформированной Палестинской администрацией. Помимо этого, предлагается основать там международные силы безопасности. Кроме того, в плане идёт речь о полном выводе израильских войск, американском контроле за соблюдением перемирия и долгосрочной цели — формировании двух независимых государств.

«Нам будет очень сложно»: Трамп пригрозил Канаде проблемами из-за Палестины
«Нам будет очень сложно»: Трамп пригрозил Канаде проблемами из-за Палестины

Напомним, что о намерении признать Палестину суверенной заявил французский президент Эмманюэль Макрон. По его словам, Париж официально озвучит свою позицию по палестинскому государству в сентябре, в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Британский премьер-министр Кир Стармер, заявил, что Лондон признает Палестину независимой, если Израиль продолжит блокаду Газы.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Великобритания
  • Палестина
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar