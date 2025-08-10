СМИ узнали о тайном плане Британии по Палестине
NYT: Британия тайно разработала план по конфликту Израиля и Палестины
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Anas-Mohammed
Великобритания в течение шести месяцев секретно разрабатывала план урегулирования палестино-израильского конфликта. Как сообщает New York Times, советник британского премьер-министра Кира Стармера по безопасности Джонатан Пауэлл уже представил этот документ союзникам страны.
«Ключевой частью дипломатических усилий стал план из восьми пунктов, тайно разработанный британскими чиновниками за последние шесть месяцев и распространённый среди европейцев 29 июля Джонатаном Пауэллом», — говорится в сообщении.
Согласно анонимным источникам издания, предложение включает создание в Газе технократического правительства, связанного с реформированной Палестинской администрацией. Помимо этого, предлагается основать там международные силы безопасности. Кроме того, в плане идёт речь о полном выводе израильских войск, американском контроле за соблюдением перемирия и долгосрочной цели — формировании двух независимых государств.
Напомним, что о намерении признать Палестину суверенной заявил французский президент Эмманюэль Макрон. По его словам, Париж официально озвучит свою позицию по палестинскому государству в сентябре, в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Британский премьер-министр Кир Стармер, заявил, что Лондон признает Палестину независимой, если Израиль продолжит блокаду Газы.