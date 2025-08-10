СМИ узнали о тайном плане Британии по Палестине

Великобритания в течение шести месяцев секретно разрабатывала план урегулирования палестино-израильского конфликта. Как сообщает New York Times, советник британского премьер-министра Кира Стармера по безопасности Джонатан Пауэлл уже представил этот документ союзникам страны.

«Ключевой частью дипломатических усилий стал план из восьми пунктов, тайно разработанный британскими чиновниками за последние шесть месяцев и распространённый среди европейцев 29 июля Джонатаном Пауэллом», — говорится в сообщении.

Согласно анонимным источникам издания, предложение включает создание в Газе технократического правительства, связанного с реформированной Палестинской администрацией. Помимо этого, предлагается основать там международные силы безопасности. Кроме того, в плане идёт речь о полном выводе израильских войск, американском контроле за соблюдением перемирия и долгосрочной цели — формировании двух независимых государств.