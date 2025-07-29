Лондон назвал условия для признания независимости Палестины

Лондон может признать Палестину как суверенное государство к сентябрьской сессии Генассамблеи ООН. Такое развитие событий, по словам британского премьер-министра Кира Стармера, произойдёт в том случае, если Израиль продолжит блокировать гуманитарные поставки в сектор Газа и не остановит свою военную операцию на его территории.

«Мы полны решимости защищать жизнеспособность урегулирования [палестино-израильского конфликта. — Прим. Life.ru] двух государств, и поэтому мы признаем Государство Палестина в сентябре перед Генеральной Ассамблеей ООН, если только правительство Израиля не предпримет существенных шагов для прекращения ужасающей ситуации в Газе и не возьмёт на себя обязательство по установлению долгосрочного и устойчивого мира», — отметил в своём заявлении премьер Британии.