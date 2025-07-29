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Регион
29 июля, 17:10

Лондон назвал условия для признания независимости Палестины

Британия признает Палестину независимой, если Израиль продолжит блокаду Газы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Devis M

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Devis M

Лондон может признать Палестину как суверенное государство к сентябрьской сессии Генассамблеи ООН. Такое развитие событий, по словам британского премьер-министра Кира Стармера, произойдёт в том случае, если Израиль продолжит блокировать гуманитарные поставки в сектор Газа и не остановит свою военную операцию на его территории.

«Мы полны решимости защищать жизнеспособность урегулирования [палестино-израильского конфликта. — Прим. Life.ru] двух государств, и поэтому мы признаем Государство Палестина в сентябре перед Генеральной Ассамблеей ООН, если только правительство Израиля не предпримет существенных шагов для прекращения ужасающей ситуации в Газе и не возьмёт на себя обязательство по установлению долгосрочного и устойчивого мира», — отметил в своём заявлении премьер Британии.

Стармер призвал власти Израиля разрешить ООН немедленно возобновить поставки гуманитарной помощи жителям Газы, что позволит прекратить проблему распространения голода среди населения. Также Тель-Авиву следует согласиться на прекращение огня и отказаться от намерений аннексировать территории на Западном берегу реки Иордан.

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Ранее о намерении признать Палестину суверенной заявил французский президент Эмманюэль Макрон. По его словам, Париж официально озвучит свою позицию по палестинскому государству в сентябре, в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Однако часть мирового сообщества не поддержала Макрона, так, например, он столкнулся с резким публичным осуждением со стороны США.

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Ольга Сливченко
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