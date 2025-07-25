«Не имеет значения»: Трамп публично унизил Макрона

Президент США Дональд Трамп назвал решение своего французского коллеги Эмманюэля Макрона о признании Палестины бессмысленным. При этом американский лидер не стал отрицать, что глава Пятой республики является «хорошим парнем».

«То, что он говорит, не имеет значения. Это ничего не изменит... он очень хороший парень. Он мне нравится, но это утверждение не несёт никакого смысла», — заявил хозяин Белого дома в беседе с журналистами.

Соединённые Штаты, в лице госсекретаря Марко Рубио, уже выразили несогласие с намерением Франции признать Палестину независимой в ходе предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Американская администрация расценивает данный шаг как абсурдный.