«Это пощёчина»: В США раскритиковали решение Франции признать Палестину

План Франции о признании Палестины на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН США не принимают. Об этом заявил госсекретарь Штатов Марко Рубио у себя в соцсетях. По его словам, американская администрация сочла такое решение абсурдным.

«Соединённые Штаты решительно отвергают план Эмманюэля Макрона признать палестинское государство на Генеральной Ассамблее ООН. Это безрассудное решение лишь служит пропаганде ХАМАС и отбрасывает мир назад. Это пощёчина жертвам 7 октября», — подчеркнул Рубио.