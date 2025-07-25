«Это пощёчина»: В США раскритиковали решение Франции признать Палестину
Рубио: США отвергают решение Франции о признании Палестины
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План Франции о признании Палестины на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН США не принимают. Об этом заявил госсекретарь Штатов Марко Рубио у себя в соцсетях. По его словам, американская администрация сочла такое решение абсурдным.
«Соединённые Штаты решительно отвергают план Эмманюэля Макрона признать палестинское государство на Генеральной Ассамблее ООН. Это безрассудное решение лишь служит пропаганде ХАМАС и отбрасывает мир назад. Это пощёчина жертвам 7 октября», — подчеркнул Рубио.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил намерение страны поддержать признание Палестины в рамках ООН. В настоящее время палестинское государство признают 147 стран, однако США неоднократно блокировали его полноправное членство в организации. С начала 2024 года к числу признавших Палестину присоединились Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.