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Регион
25 июля, 08:04

«Это пощёчина»: В США раскритиковали решение Франции признать Палестину

Рубио: США отвергают решение Франции о признании Палестины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

План Франции о признании Палестины на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН США не принимают. Об этом заявил госсекретарь Штатов Марко Рубио у себя в соцсетях. По его словам, американская администрация сочла такое решение абсурдным.

«Соединённые Штаты решительно отвергают план Эмманюэля Макрона признать палестинское государство на Генеральной Ассамблее ООН. Это безрассудное решение лишь служит пропаганде ХАМАС и отбрасывает мир назад. Это пощёчина жертвам 7 октября», — подчеркнул Рубио.

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Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил намерение страны поддержать признание Палестины в рамках ООН. В настоящее время палестинское государство признают 147 стран, однако США неоднократно блокировали его полноправное членство в организации. С начала 2024 года к числу признавших Палестину присоединились Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.

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Александра Мышляева
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