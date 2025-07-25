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Регион
25 июля, 09:53

В Кремле назвали путь решения ситуации вокруг Палестины

Песков: Следование решениям СБ ООН поможет разрешить ситуацию в Палестине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Единственный действенный и эффективный способ разрешения сложной ситуации, возникшей вокруг Палестины, лежит в плоскости неукоснительного выполнения резолюций Совета Безопасности Организации Объединённых Наций. Такое мнение в ходе своего брифинга высказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Мы исходим из всех резолюций ООН и считаем, что приверженность всем резолюциям является единственно правильным путём поиска выхода из сложной ситуации, в которой сейчас пребывает регион», — подчеркнул он.

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Ранее стало известно, что конференция ООН по ближневосточному урегулированию и возможному признанию Палестины, ранее намеченная на июнь, состоится в Нью-Йорке 28-30 июля. Перенос сроков обусловлен израильскими ударами по территории региона. Своё намерение признать Палестину уже высказал президент Франции.

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Ольга Сливченко
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