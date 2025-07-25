В Кремле назвали путь решения ситуации вокруг Палестины

Единственный действенный и эффективный способ разрешения сложной ситуации, возникшей вокруг Палестины, лежит в плоскости неукоснительного выполнения резолюций Совета Безопасности Организации Объединённых Наций. Такое мнение в ходе своего брифинга высказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Мы исходим из всех резолюций ООН и считаем, что приверженность всем резолюциям является единственно правильным путём поиска выхода из сложной ситуации, в которой сейчас пребывает регион», — подчеркнул он.