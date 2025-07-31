«Нам будет очень сложно»: Трамп пригорозил Канаде проблемами из-за Палестины
Трамп: США будет сложно заключить сделку с Канадой после признания Палестины
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Планы Канады относительно Палестины могут осложнить заключение торговой сделки с Вашингтоном, сказал президент США Дональд Трамп. Его такое заявление стало реакцией на слова премьер-министра Марка Карни.
«Ого! Канада только что объявила, что поддерживает государство Палестина. Из-за этого нам будет очень сложно заключить торговую сделку. Эх, Канада!», — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.
Премьер-министр Марк Карни ранее заявил о намерении страны признать Государство Палестина на сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении официально признать Палестину в качестве независимого государства. Он уточнил, что соответствующее заявление будет сделано на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Французкий лидер выразил уверенность, что при условии демилитаризации ХАМАС и признания Израиля Палестина сможет внести вклад в обеспечение безопасности на Ближнем Востоке.