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31 июля, 08:54

«Нам будет очень сложно»: Трамп пригорозил Канаде проблемами из-за Палестины

Трамп: США будет сложно заключить сделку с Канадой после признания Палестины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Планы Канады относительно Палестины могут осложнить заключение торговой сделки с Вашингтоном, сказал президент США Дональд Трамп. Его такое заявление стало реакцией на слова премьер-министра Марка Карни.

«Ого! Канада только что объявила, что поддерживает государство Палестина. Из-за этого нам будет очень сложно заключить торговую сделку. Эх, Канада!», написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Премьер-министр Марк Карни ранее заявил о намерении страны признать Государство Палестина на сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Лондон назвал условия для признания независимости Палестины
Лондон назвал условия для признания независимости Палестины

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении официально признать Палестину в качестве независимого государства. Он уточнил, что соответствующее заявление будет сделано на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Французкий лидер выразил уверенность, что при условии демилитаризации ХАМАС и признания Израиля Палестина сможет внести вклад в обеспечение безопасности на Ближнем Востоке.

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Наталья Афонина
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