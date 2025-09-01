Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 02:29

Лондон вслед за Парижем собрался признать Палестину

The Guardian: Британия готовится признать Палестину в сентябре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nata.dobrovolskaya

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nata.dobrovolskaya

Великобритания собирается признать государство Палестина уже в сентябре. Как сообщает The Guardian, решение связано с тем, что Израиль так и не выполнил условия, поставленные Лондоном для прекращения конфликта в секторе Газа.

Премьер-министр Соединённого Королевства Кир Стармер потребовал от Израиля принять «существенные меры» по снижению боевых действий в Газе, согласиться на режим прекращения огня и отказаться от планов аннексии Западного берега. Однако, по словам главы британского МИД Дэвида Лэмми, страна не увидела никаких шагов навстречу.

«Мы оценим все факторы, имеющие отношение к признанию, но на данный момент мы на пути к признанию во второй половине сентября», – подчеркнул министр.

В ближайшие недели британский парламент намерен провести собственную оценку ситуации, после чего вопрос о признании Палестины может быть официально вынесен на голосование.

«Нам будет очень сложно»: Трамп пригрозил Канаде проблемами из-за Палестины
«Нам будет очень сложно»: Трамп пригрозил Канаде проблемами из-за Палестины

Ранее Life.ru писал, что Эмманюэль Макрон анонсировал признание Францией Палестины в сентябре. В Израиле уже назвали это решение поощрением террора, а в США заявили, что не признают действия Парижа.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Великобритания
  • Израиль
  • Палестина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar