Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 13:33

Австралия, Канада и Великобритания признали государственность Палестины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Studio

Правительство Австралии объявило о признании Палестины в качестве независимого и суверенного государства. Соответствующее заявление распространил премьер-министр страны Энтони Альбанезе в своём обращении, опубликованном на официальной странице в социальной сети X.

«Австралия признаёт независимое и суверенное Государство Палестина», — написал он в поддержку мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

Аналогичный шаг совершила Канада. Премьер-министр страны Марка Карни указал, что Оттава с 1947 года поддерживает создание двух государств, что предполагает формирование суверенной Палестины. Он добавил, что Израиль препятствует этому, расширяя поселения на Западном берегу.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также официально подтвердил решение Лондона о признании государственности Палестины. В своём заявлении он особо подчеркнул, что движение ХАМАС не может участвовать в управлении палестинскими территориями. Британский лидер акцентировал, что правительство планирует расширить санкционные меры в отношении данной организации. Это решение согласуется с общей позицией западных стран, направленной на изоляцию радикальных группировок. Отмечается, что Великобритания стала очередным государством, присоединившимся к процессу признания Палестины после аналогичных шагов со стороны Канады и Австралии. По информации источников, в ближайшее время ожидаются соответствующие заявления от ряда европейских стран.

Десять стран признают Палестину на Генассамблее ООН 22 сентября
Десять стран признают Палестину на Генассамблее ООН 22 сентября

Ранее Life.ru рассказывал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил запрос президента Франции Эмманюэля Макрона о краткосрочном визите в страну. Отказ обусловлен намерением французской стороны выступить в пользу одностороннего провозглашения независимости Палестины в рамках предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Канада
  • Палестина
  • Австралия
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar