Австралия, Канада и Великобритания признали государственность Палестины

Правительство Австралии объявило о признании Палестины в качестве независимого и суверенного государства. Соответствующее заявление распространил премьер-министр страны Энтони Альбанезе в своём обращении, опубликованном на официальной странице в социальной сети X.

«Австралия признаёт независимое и суверенное Государство Палестина», — написал он в поддержку мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

Аналогичный шаг совершила Канада. Премьер-министр страны Марка Карни указал, что Оттава с 1947 года поддерживает создание двух государств, что предполагает формирование суверенной Палестины. Он добавил, что Израиль препятствует этому, расширяя поселения на Западном берегу.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также официально подтвердил решение Лондона о признании государственности Палестины. В своём заявлении он особо подчеркнул, что движение ХАМАС не может участвовать в управлении палестинскими территориями. Британский лидер акцентировал, что правительство планирует расширить санкционные меры в отношении данной организации. Это решение согласуется с общей позицией западных стран, направленной на изоляцию радикальных группировок. Отмечается, что Великобритания стала очередным государством, присоединившимся к процессу признания Палестины после аналогичных шагов со стороны Канады и Австралии. По информации источников, в ближайшее время ожидаются соответствующие заявления от ряда европейских стран.