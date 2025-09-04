Нетаньяху отказал Макрону во въезде в Израиль из-за разногласий по Палестине
Обложка © ТАСС / АР
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил запрос президента Франции Эмманюэля Макрона о краткосрочном визите в страну. Как сообщил бывший франко-израильский политик Мейер Хабиб, отказ связан с планами Парижа поддержать одностороннее признание Палестинского государства на предстоящей Генассамблее ООН.
«Макрон отправил Нетаньяху сообщение, в котором сказал, что хочет приехать. Но Нетаньяху ответил, что в нынешних обстоятельствах это неподходящее время», — сообщил бывший французско-израильский политик Мейер Хабиб в беседе с телерадиокомпанией Kan.
По его словам, израильская сторона расценивает позицию Франции как подрывающую усилия по урегулированию конфликта.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж на Генассамблее ООН в сентябре объявит о признании Палестины. После этого к делу подключалась и Великобритания, которая теперь тоже готова признать палестинское государство, поскольку Израиль не выполнил некоторые требования Лондона.