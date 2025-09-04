Мессенджер MAX
4 сентября, 10:40

Нетаньяху отказал Макрону во въезде в Израиль из-за разногласий по Палестине

Обложка © ТАСС / АР

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил запрос президента Франции Эмманюэля Макрона о краткосрочном визите в страну. Как сообщил бывший франко-израильский политик Мейер Хабиб, отказ связан с планами Парижа поддержать одностороннее признание Палестинского государства на предстоящей Генассамблее ООН.

«Макрон отправил Нетаньяху сообщение, в котором сказал, что хочет приехать. Но Нетаньяху ответил, что в нынешних обстоятельствах это неподходящее время», — сообщил бывший французско-израильский политик Мейер Хабиб в беседе с телерадиокомпанией Kan.

По его словам, израильская сторона расценивает позицию Франции как подрывающую усилия по урегулированию конфликта.

Ещё одна страна Европы официально признает Палестину на Генассамблее ООН
Ещё одна страна Европы официально признает Палестину на Генассамблее ООН

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж на Генассамблее ООН в сентябре объявит о признании Палестины. После этого к делу подключалась и Великобритания, которая теперь тоже готова признать палестинское государство, поскольку Израиль не выполнил некоторые требования Лондона.

Мария Любицкая
