В Израиле пообещали контрмеры после признания Палестины ещё тремя странами

Израиль должен немедленно отреагировать на признание Палестины Великобританией, Австралией и Канадой. Об этом в соцсети Х заявил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.

«Требуется принятие немедленных контрмер: немедленное установление суверенитета Израиля в Иудее и Самарии и полное подавление палестинской власти», — написал Бен-Гвир.

Министр сообщил, что планирует представить на следующем заседании правительства предложение, касающееся реализации суверенитета.