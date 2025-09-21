Интервидение
21 сентября, 17:26

В Израиле пообещали контрмеры после признания Палестины ещё тремя странами

Израильский министр Бен-Гвир призвал к полному подавлению властей Палестины

Обложка © ТАСС / Atef Safadi / Pool / AP

Израиль должен немедленно отреагировать на признание Палестины Великобританией, Австралией и Канадой. Об этом в соцсети Х заявил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.

«Требуется принятие немедленных контрмер: немедленное установление суверенитета Израиля в Иудее и Самарии и полное подавление палестинской власти», — написал Бен-Гвир.

Министр сообщил, что планирует представить на следующем заседании правительства предложение, касающееся реализации суверенитета.

Австралия, Канада и Великобритания признали государственность Палестины
Австралия, Канада и Великобритания признали государственность Палестины

Ранее Биньямин Нетаньяху заявил, что признание Палестины представляет угрозу для существования Израиля. Премьер-министр предупредил, что международное сообщество получит соответствующую реакцию в ближайшие дни.

Наталья Демьянова
