В Израиле пообещали контрмеры после признания Палестины ещё тремя странами
Израильский министр Бен-Гвир призвал к полному подавлению властей Палестины
Обложка © ТАСС / Atef Safadi / Pool / AP
Израиль должен немедленно отреагировать на признание Палестины Великобританией, Австралией и Канадой. Об этом в соцсети Х заявил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.
«Требуется принятие немедленных контрмер: немедленное установление суверенитета Израиля в Иудее и Самарии и полное подавление палестинской власти», — написал Бен-Гвир.
Министр сообщил, что планирует представить на следующем заседании правительства предложение, касающееся реализации суверенитета.
Ранее Биньямин Нетаньяху заявил, что признание Палестины представляет угрозу для существования Израиля. Премьер-министр предупредил, что международное сообщество получит соответствующую реакцию в ближайшие дни.