21 сентября, 18:54

ХАМАС отреагировал на признание Палестины западными странами

В ХАМАС заявили, что признание Палестины должно понести за собой политические меры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Studio

ХАМАС отреагировало на недавнее признание палестинской государственности со стороны Австралии, Великобритании и Канады. Представители движения отметили важность этого шага, но подчеркнули, что для предотвращения аннексии Западного берега необходимы немедленные практические действия.

«Признание независимости Палестины — это важный шаг, однако за ним должны последовать практические меры с целью немедленно прекратить войну в секторе Газа и помешать аннексии Западного берега реки Иордан», — заявили в ХАМАС.

Напомним, что сегодня, 21 сентября, Австралия, Канада и Великобритания признали государственность Палестины. Однако Израиль заявил, что после признания Палестины последуют ответные меры. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что планирует представить на следующем заседании правительства предложение, касающееся реализации суверенитета.

Полина Никифорова
