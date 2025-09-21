ХАМАС вход запрещён: Палестина проведёт выборы в 2026 году
Карни: Палестина дала обязательства провести всеобщие выборы в 2026 году
Палестинские власти взяли на себя официальные обязательства перед Канадой и международным сообществом провести комплексные политические реформы и всеобщие выборы в 2026 году. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни в официальном коммюнике.
«Палестинская администрация дала прямые обязательства Канаде и международному сообществу о проведении необходимых реформ, включая коренное реформирование системы управления, проведение всеобщих выборов в 2026 году, в которых ХАМАС не сможет принимать участия, а также о демилитаризации палестинского государства», — говорится заявлении.
Премьер-министр акцентировал, что власти Палестины должны провести фундаментальное реформирование системы государственного управления. Канадский лидер отдельно отметил недопустимость участия ХАМАС в будущих выборах, что соответствует международным усилиям по изоляции радикальных группировок и поддержке умеренных политических сил в регионе.
Ранее Канада, Австралия и Великобритания официально признали Палестину независимым государством. По информации дипломатических источников, в ближайшее время ожидаются соответствующие заявления от ряда европейских стран. Также Life.ru сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о краткосрочном визите в Израиль. Причиной отказа стало намерение французской стороны поддержать одностороннее провозглашение независимости Палестины на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.