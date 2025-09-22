Израиль обрушился с критикой на страны, признавшие Палестину государством

В МИД Израиля жёстко отреагировали на признание государственности Палестины Великобританией, Канадой и Австралией. По мнению ведомства, такие шаги не только не способствуют мирному урегулированию, но и усугубляют ситуацию в регионе.

«Израиль категорически отвергает одностороннее заявление о признании палестинского государства, сделанное Великобританией и некоторыми другими странами. Эти заявления не способствует миру, а, напротив, ещё больше дестабилизирует регион и подрывают шансы на достижение мирного решения в будущем», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что не примут «оторванных от реальности» попыток заставить Израиль признать «несостоятельные границы» палестинского государства. В МИД считают, что политические шаги, нацеленные на внутреннюю аудиторию, вредят Ближнему Востоку. Вместо этого страны, заинтересованные в стабильности, должны оказывать давление на ХАМАС с целью освобождения заложников и разоружения радикалов.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал решение о признании Палестины «наградой для ХАМАС и наградой за терроризм», добавив, что это «неоправданная награда для ПНА». Он заявил, что гарантией того, что палестинское государство не будет создано, является противодействие народа Израиля, который выступает против этой идеи подавляющим и беспрецедентным большинством. Саар подчеркнул, что будущее Израиля не будет определяться другими странами.