22 сентября, 23:23

Бельгия и Люксембург официально признали государственность Палестины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Studio

Ещё две страны объявили об официальном признании государственности Палестины. Речь идёт о Бельгии и Люксембурге.

«Мы объявляем, что с сегодняшнего дня признаём государство Палестина», — сообщил председатель правительства Люксембурга Люк Фриден, выступая на международной конференции, посвящённой урегулированию палестино-израильского конфликта.

Об аналогичном решении заявил и премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

«Мы посчитали необходимым присоединиться к другим странам и заявить о признании Палестины», — сказал политик, добавив, что Бельгия откроет посольство в Палестине после проведения там президентских и парламентских выборов.

Политик Филиппо: Три страны признали Палестину, опередив хвастливого Макрона
Напомним, до этого государственность Палестины признали также Великобритания, Канада, Австралия, Португалия и Франция. В ближайшее время ожидаются соответствующие заявления от ряда европейских государств. МИД Израиля отверг заявления западных стран о признании Палестины. По мнению ведомства, такие шаги не только не способствуют мирному урегулированию, но и усугубляют ситуацию в регионе.

Виталий Приходько
  • Новости
  • Палестина
  • Мировая политика
  • Политика
