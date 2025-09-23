Бельгия и Люксембург официально признали государственность Палестины

Ещё две страны объявили об официальном признании государственности Палестины. Речь идёт о Бельгии и Люксембурге.

«Мы объявляем, что с сегодняшнего дня признаём государство Палестина», — сообщил председатель правительства Люксембурга Люк Фриден, выступая на международной конференции, посвящённой урегулированию палестино-израильского конфликта.

«Мы посчитали необходимым присоединиться к другим странам и заявить о признании Палестины», — сказал политик, добавив, что Бельгия откроет посольство в Палестине после проведения там президентских и парламентских выборов.