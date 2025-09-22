Интервидение
22 сентября, 20:13

Макрон: Франция с 22 сентября признаёт государственность Палестины

Обложка © X / Emmanuel Macron

Франция официально признала государственность Палестины. Об этом сообщил французский лидер Эмманюэль Макрон на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«В соответствии с историческим обязательством моей страны на Ближнем Востоке, за мир между Израилем и палестинцами, Франция сегодня признала Государство Палестина», — заявил Макрон в ходе выступления.

Напомним, уже четыре страны признали государственность Палестины: Австралия, Канада, Великобритания и Португалия. В ближайшее время ожидаются соответствующие заявления от ряда европейских стран. А израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал дать официальный ответ государствам, признавшим Палестину.

Тимур Хингеев
