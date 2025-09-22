Нетаньяху пообещал дать официальный ответ странам, признавшим Палестину

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль уже на следующей неделе подготовит официальный ответ государствам, признавшим Палестину. Высказывания премьера распространила его канцелярия.

Нетаньяху подчеркнул, что реакция будет представлена после его возвращения из США. Премьер вновь заявил о недопустимости появления палестинского государства к западу от реки Иордан. Он отметил, что в течение многих лет противостоял как внутреннему, так и международному давлению, стремясь предотвратить создание такого образования.

«Мы действовали твёрдо и разумно. Более того, мы удвоили еврейское строительство в Иудее и Самарии — и продолжим этот путь. Ответ на последнюю попытку навязать нам государство террора в центре нашей земли будет дан после моего возвращения из США. Подождите», — заявил премьер.