22 сентября, 14:41

СМИ узнали о письме ХАМАС Трампу с условиями перемирия

FN: ХАМАС направил Трампу письмо с предложением обмена заложников на перемирие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Палестинское движение ХАМАС подготовило персональное обращение к президенту США Дональду Трампу с предложением 60-дневного перемирия в обмен на освобождение половины израильских заложников в секторе Газа. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на информированные источники.

«ХАМАС подготовил личное письмо президенту Трампу с просьбой гарантировать 60-дневную паузу в боевых действиях в обмен на немедленное освобождение половины заложников, находящихся в Газе», — говорится в сообщении.

А ранее израильский МИД жёстко отреагировал на признание государственности Палестины Великобританией, Канадой и Австралией. По мнению ведомства, такие шаги не только не способствуют мирному урегулированию, но и усугубляют ситуацию в регионе. В Израиле также призвали к полному подавлению властей Палестины.

Мария Любицкая
