СМИ узнали о письме ХАМАС Трампу с условиями перемирия
Палестинское движение ХАМАС подготовило персональное обращение к президенту США Дональду Трампу с предложением 60-дневного перемирия в обмен на освобождение половины израильских заложников в секторе Газа. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на информированные источники.
«ХАМАС подготовил личное письмо президенту Трампу с просьбой гарантировать 60-дневную паузу в боевых действиях в обмен на немедленное освобождение половины заложников, находящихся в Газе», — говорится в сообщении.
А ранее израильский МИД жёстко отреагировал на признание государственности Палестины Великобританией, Канадой и Австралией. По мнению ведомства, такие шаги не только не способствуют мирному урегулированию, но и усугубляют ситуацию в регионе. В Израиле также призвали к полному подавлению властей Палестины.