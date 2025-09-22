СМИ раскрыли, какое решение Трампа является ключевым для Нетаньяху

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху стремится заручиться согласием американского президента Дональда Трампа на присоединение палестинских земель. Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванных израильских чиновников.

«Нетаньяху хочет получить зелёный свет от Трампа, прежде чем приступать к любым аннексиям», — говорится в публикации.

По информации от анонимных американских чиновников, на прошлой неделе в Иерусалиме состоялась личная встреча Нетаньяху с госсекретарём США Марко Рубио. В ходе беседы израильский премьер сообщил, что изучает возможности присоединения территорий и испытывает давление со стороны своих коалиционных партнеров, которые настаивают на аннексии 60% территории Западного берега.

Администрация США не желает такого исхода, опасаясь, что он может поставить под угрозу «Авраамовы соглашения». Согласно сообщениям СМИ, Рубио передал Нетаньяху, что американская сторона настаивает на приоритете прекращения боевых действий в Газе, освобождения заложников и выработки дальнейшей стратегии.