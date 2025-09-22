Интервидение
22 сентября, 01:44

Политик Филиппо: Три страны признали Палестину, опередив хвастливого Макрона

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonin Albert

Три страны официально признали Палестину независимым государством, опередив Францию и подставив президента Эмманюэля Макрона. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Три страны только что подставили Макрона! Они признали Палестину прямо перед его завтрашним выступлением в ООН. Конечно же, это не случайность. Макрон, должно быть, снова всех раздражил своим хвастовством, и эти три страны — Великобритания, Канада и Австралия — ответили ему той же монетой!» — написал Филиппо.

Напомним, правительство Австралии объявило о признании Палестины в качестве независимого и суверенного государства. Аналогичный шаг совершила Канада. Премьер-министр страны Марка Карни указал, что Оттава с 1947 года поддерживает создание двух государств, что предполагает формирование суверенной Палестины. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также официально подтвердил решение Лондона о признании государственности Палестины.

Тимур Хингеев
