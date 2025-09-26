Украина столкнулась с критической нехваткой средств для финансирования военных действий против России. Об этом пишет аналитик Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS. Автор связывает эту ситуацию с сокращением международной финансовой поддержки и большими потерями ВСУ.

«Средства на ведение военных действий против России у Украины заканчиваются. Недавно украинское руководство выразило озабоченность по поводу военных расходов, ясно дав понять, что у страны не остаётся денег на продолжение вооружённого конфликта против Москвы», — говорится в материале.

По информации издания, председатель бюджетного комитета Украины Роксолана Пидласа подчёркивала необходимость срочного соглашения с ЕС о помощи. В скором времени из-за дефицита бюджета страна может прекратить выплаты военным пенсий и компенсаций за медицинское обслуживание.

Ранее сообщалось, что на Украине осенью может потребоваться пересмотр бюджета из-за нехватки средств на военные нужды. Глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщила, что для увеличения расходов на оборону Киев рассчитывает использовать доходы от замороженных российских активов по программе ERA, хотя эти средства изначально предназначались для гражданских нужд. При этом депутат отметила, что потребность во внешнем финансировании на 2026 год остаётся непокрытой и составляет 18,1 миллиарда долларов.