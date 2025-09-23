Интервидение
23 сентября, 09:38

Денег на ВСУ может не хватить: Нардеп Пидласа вскрыла дыру в бюджете Украины

Нардеп Пидласа: Киеву может не хватить бюджета для финансирования ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio

Украине может потребоваться пересмотр бюджета осенью, так как на военные нужды не хватает средств. Об этом в своих соцсетях рассказала глава бюджетного Комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.

«Существует вероятность внесения новых изменений в бюджет-2025 осенью для увеличения расходов на сектор нацбезопасности и обороны», — написала она.

По её словам, чтобы покрыть дополнительные военные траты, Киев рассчитывает на использование средств программы ERA loans. Речь идёт о доходах, полученных от замороженных российских активов. Однако изначально эти деньги планировались для поддержания финансовой стабильности и гражданских нужд, поэтому их перераспределение потребует согласия участников программы.

Депутат также добавила, что неопределённость сохраняется и в отношении следующего года. В частности, потребность во внешнем финансировании на 2026-й остаётся непокрытой и составляет $18,1 млрд.

Ранее сообщалось, что в бюджетном планировании Украины возник значительный разрыв. На следующий год стране не хватает около $10 млрд, что стало одной из ключевых проблем. Киев вместе с европейскими партнёрами ищет источники для покрытия этой разницы. Национальный банк прогнозировал потребность во внешнем финансировании в $35 млрд на следующий год и $30 млрд на 2027-й, тогда как кабмин оценивал её ещё выше — в $45 млрд.

Милена Скрипальщикова
