«Не можем себе позволить чужие войны»: Грин предложила вычеркнуть Киев из оборонного бюджета

Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин внесла поправку в оборонный бюджет США на 2026 год, чтобы полностью исключить расходы на военную помощь Украине. Республиканка заявила, что в документе предусмотрено 600 миллионов долларов для Киева, но «ни копейки не должно уходить на иностранные войны».

«Это моя первая поправка – убрать 600 миллионов на Украину. Когда мы финансируем наши вооружённые силы, это должно быть только для американских вооружённых сил. Украина не входит в НАТО, и мы не обязаны её защищать», – заявила Грин в видеообращении, опубликованном в соцсети Х.

Она напомнила, что Вашингтон уже потратил на поддержку Украины более 175 миллиардов долларов, и добавила, что тем временем государственный долг США перевалил за 37 триллионов долларов, поэтому «Америка больше не может себе позволить себе оплачивать чужие войны».

Кроме того, политик рассказала, что в проекте бюджета обнаружила дополнительную поправку о выделении ещё 100 миллионов долларов Киеву. По этой причине она намерена добиваться исключения всех статей, связанных с финансированием Украины.