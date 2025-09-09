Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 02:48

«Не можем себе позволить чужие войны»: Грин предложила вычеркнуть Киев из оборонного бюджета

Конгрессвумен Грин потребовала убрать $600 млн на Украину из бюджета Пентагона

Марджори Тейлор Грин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Марджори Тейлор Грин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин внесла поправку в оборонный бюджет США на 2026 год, чтобы полностью исключить расходы на военную помощь Украине. Республиканка заявила, что в документе предусмотрено 600 миллионов долларов для Киева, но «ни копейки не должно уходить на иностранные войны».

«Это моя первая поправка – убрать 600 миллионов на Украину. Когда мы финансируем наши вооружённые силы, это должно быть только для американских вооружённых сил. Украина не входит в НАТО, и мы не обязаны её защищать», – заявила Грин в видеообращении, опубликованном в соцсети Х.

Она напомнила, что Вашингтон уже потратил на поддержку Украины более 175 миллиардов долларов, и добавила, что тем временем государственный долг США перевалил за 37 триллионов долларов, поэтому «Америка больше не может себе позволить себе оплачивать чужие войны».

Кроме того, политик рассказала, что в проекте бюджета обнаружила дополнительную поправку о выделении ещё 100 миллионов долларов Киеву. По этой причине она намерена добиваться исключения всех статей, связанных с финансированием Украины.

США свернут помощь на оборону для граничащих с Россией европейских стран
США свернут помощь на оборону для граничащих с Россией европейских стран

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп открыто заявил о прекращении финансовой поддержки Киева. По словам президента США, Вашингтон больше не передаёт военную технику напрямую Украине – её закупают страны НАТО за свой счёт.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar