США свернут помощь на оборону для граничащих с Россией европейских стран

FT: США свернут программы помощи в обороне для граничащих с РФ европейских стран
США свернут многомиллиардную программу помощи в сфере безопасности для европейских стран, граничащих с Россией. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
«Официальные лица из Пентагона на прошлой неделе проинформировали европейских дипломатов о том, что США больше не будут финансировать программы по тренировке и вооружению военных в восточно-европейских странах», — говорится в публикации.
Это решение способно сэкономить сотни миллионов долларов на поддержке. Источники издания сообщают, что страны ЕС были шокированы позицией США и стремятся получить разъяснения.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США прекратили финансирование Украины. По его словам, теперь Вашингтон будет продавать оружие только НАТО.