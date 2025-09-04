Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 17:22

США свернут помощь на оборону для граничащих с Россией европейских стран

FT: США свернут программы помощи в обороне для граничащих с РФ европейских стран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrea Izzotti

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrea Izzotti

США свернут многомиллиардную программу помощи в сфере безопасности для европейских стран, граничащих с Россией. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Официальные лица из Пентагона на прошлой неделе проинформировали европейских дипломатов о том, что США больше не будут финансировать программы по тренировке и вооружению военных в восточно-европейских странах», — говорится в публикации.

Это решение способно сэкономить сотни миллионов долларов на поддержке. Источники издания сообщают, что страны ЕС были шокированы позицией США и стремятся получить разъяснения.

Трамп: Все расходы за конфликт на Украине легли на союзников по НАТО
Трамп: Все расходы за конфликт на Украине легли на союзников по НАТО

Ранее Дональд Трамп заявил, что США прекратили финансирование Украины. По его словам, теперь Вашингтон будет продавать оружие только НАТО.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar