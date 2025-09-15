В Раде заявили об огромной дыре в украинском бюджете

На Украине заявили о значительном разрыве в бюджетном планировании. На следующий год не хватает 10 млрд долларов, заявил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

«Пока 10 млрд долларов не хватает на следующий год. Это очень большие деньги, очень большая и основная проблема бюджета следующего года. <...> Процесс идёт, и мы, и европейцы ищем те источники, за счёт которых будут покрывать эту разницу», — заявил Гетманцев.

Национальный банк Украины прогнозирует потребность во внешнем финансировании в 35 млрд долларов на следующий год и 30 млрд долларов на 2027 год. Кабинет министров, в свою очередь, оценивает потребность ещё выше – в 45 млрд долларов.

Гетманцев подчеркнул, что Германия заявила о готовности предоставлять 9 млрд евро ежегодно. Также премьер-министр Норвегии обещал более 8 млрд долларов. Помимо этого, Киев уже ведёт переговоры с Международным валютным фондом о возможной новой программе финансирования.