Зеленский потребовал у Запада $65 млрд на закрытие дыры в бюджете

Владимир Зеленский сообщил, что Украина нуждается в ежегодном покрытии дефицита бюджета в размере 40 миллиардов долларов. Кроме того, по его словам, для развития производства беспилотных летательных аппаратов требуется дополнительно 25 миллиардов долларов в год.

«Ракеты, дроны, РЭБы, это направление – 25 миллиардов. Это уже 65 миллиардов, если всё это закрывать. Я начал над этим работать. Очень трудная тема, но я уже веду переговоры», — заявил Зеленский.

Этот вопрос, по словам экс-комика, был затронут в его беседах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, британским премьером Киром Стармером, генсеком НАТО Марком Рютте и американским руководством, а также с другими мировыми лидерами.

