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25 июля, 09:24

Зеленский потребовал у Запада $65 млрд на закрытие дыры в бюджете

Зеленский: Украине не хватает 65 млрд долларов для покрытия дефицита бюджета

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский сообщил, что Украина нуждается в ежегодном покрытии дефицита бюджета в размере 40 миллиардов долларов. Кроме того, по его словам, для развития производства беспилотных летательных аппаратов требуется дополнительно 25 миллиардов долларов в год.

«Ракеты, дроны, РЭБы, это направление – 25 миллиардов. Это уже 65 миллиардов, если всё это закрывать. Я начал над этим работать. Очень трудная тема, но я уже веду переговоры», — заявил Зеленский.

Этот вопрос, по словам экс-комика, был затронут в его беседах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, британским премьером Киром Стармером, генсеком НАТО Марком Рютте и американским руководством, а также с другими мировыми лидерами.

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На днях Зеленский набросился на ЕС, пожаловавшись, что тот не передал Киеву обещанную помощь. Экс-комик напомнил, что европейские лидеры ранее заявляли о возможности получить 150 млрд для Украины, но до сих пор так этого не сделали.

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Наталья Демьянова
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