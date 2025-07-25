Одна из обещанных США систем ПВО Patriot уже прибыла на Украину
Telegraph: Украина получила от Германии одну из обещанных США систем ПВО Patriot
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Система ПВО Patriot и дополнительные ракеты-перехватчики прибыли на Украину в рамках сделки с Германией. США пытаются убедить европейских союзников отправить оставшиеся комплексы в Киев, несмотря на угрозу остаться без прикрытия до конца 2025 года. Об этом сообщило издание The Telegraph.
«Однако для некоторых стран это непростая задача, учитывая, что их Patriots не будут заменены до начала следующего года», — говорится в материале.
В то же время Пентагон и Белый дом настаивают на том, чтобы союзники предоставили Украине свои последние запасы систем ПВО. США обещают возместить эти поставки в будущем, но конкретные сроки неясны, поскольку новые комплексы поступят в Европу лишь в следующем году. Для некоторых государств это грозит временным ослаблением их противовоздушной обороны в условиях сохраняющейся геополитической напряжённости.
Ранее депутат Верховной рады Виктория Гриб заявила, что даже масштабные поставки оружия с Запада не гарантируют успеха Украины в конфликте с Россией. Она подчеркнула, что страна может «не выдержать физически», так как банально не хватает людей, несмотря на помощь партнёров.