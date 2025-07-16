«‎Мы не выдержим!» Украина требует от Запада новую «живую» помощь

Украинская армия может не справиться с продолжением конфликта с Россией даже несмотря на поставки вооружения от западных стран. Об этом в интервью для YouTube-канала «Суперпозиция» заявила депутат Верховной Рады Виктория Гриб.

«Даже если мы будем получать оружие, — да, огромная благодарность нашим партнёрам, — но мы можем не выдержать чисто физически, потому что у нас людей не хватает», — сказала Гриб.