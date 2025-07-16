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16 июля, 06:52

«‎Мы не выдержим!» Украина требует от Запада новую «живую» помощь

Нардеп Гриб: Киев не выдержит конфликта с РФ даже с поставками от западных стран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Украинская армия может не справиться с продолжением конфликта с Россией даже несмотря на поставки вооружения от западных стран. Об этом в интервью для YouTube-канала «Суперпозиция» заявила депутат Верховной Рады Виктория Гриб.

«Даже если мы будем получать оружие, — да, огромная благодарность нашим партнёрам, — но мы можем не выдержать чисто физически, потому что у нас людей не хватает», — сказала Гриб.

Она также подчеркнула необходимость помощи Украины именно в виде личного состава. При этом депутат отметила, что западные партнёры пока не готовы ни предоставить такое количество вооружения, которое требуется ВСУ, ни направить солдат.

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Напомним, что Дональд Трамп сообщил о соглашении между США и Евросоюзом по поставкам оружия для Киева. В рамках этого соглашения Украина будет самостоятельно финансировать вооружение. Трамп также предупредил о возможности введения таможенных пошлин против России, если конфликт с Украиной не будет разрешён в течение 50 дней.

Наталья Афонина
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