Раскрыты детали нового пакета итальянской помощи Украине на 1 млн евро

Итальянское правительство одобрило 12-й пакет военной помощи Украине, включающий 1 миллион евро на кибербезопасность. Об этом сообщает деловое издание Sole24Ore.

«Страна обязалась выделить 1 миллион евро на укрепление механизмов киберзащиты украинской гражданской цифровой инфраструктуры», — говорится в публикации.

Однако, как сообщают информированные источники издания, дальнейшая военная поддержка Украины может создать проблемы для обороноспособности самой Италии. По данным Sole24Ore, продолжающиеся поставки вооружений Киеву рискуют сократить минимально необходимый для национальной обороны запас военной техники и боеприпасов.

К слову, Италия уже поставляла Украине зенитные системы, артиллерию и бронетехнику.