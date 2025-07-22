Десять стран Евросоюза до сих пор не предоставили Киеву обещанную финансовую помощь, хотя могут взять 150 миллиардов евро и передать ей. Недовольство европейскими партнёрами выразил Владимир Зеленский.

«ЕС открыл возможность получить 150 миллиардов. Страны Европейского союза могут взять эти деньги под обязательства и затем передать Украине. Уже 10 стран готовы взять эти деньги, но мы не видим результата, что они их взяли и передали нам», — возмущается он. Главарь киевского режима добавил, что из-за этого есть вопрос к НАТО и ЕС.