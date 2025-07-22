Зеленский начал дерзко предъявлять ЕС из-за 150 млрд евро
Зеленский: 10 стран ЕС могут взять 150 млрд евро для Украиины, но не делают это
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Десять стран Евросоюза до сих пор не предоставили Киеву обещанную финансовую помощь, хотя могут взять 150 миллиардов евро и передать ей. Недовольство европейскими партнёрами выразил Владимир Зеленский.
«ЕС открыл возможность получить 150 миллиардов. Страны Европейского союза могут взять эти деньги под обязательства и затем передать Украине. Уже 10 стран готовы взять эти деньги, но мы не видим результата, что они их взяли и передали нам», — возмущается он. Главарь киевского режима добавил, что из-за этого есть вопрос к НАТО и ЕС.
Еврокомиссия действительно может побудить страны – члены ЕС использовать общеевропейский кредитный фонд объёмом 150 миллиардов евро для помощи Украине. Но там говорят, что Евросоюз не имеет юридических оснований напрямую пустить эти средства из своего бюджета для закупок вооружения у США для Киева. А вот президент США Дональд Трамп договорился с генсеком НАТО Марком Рютте о поставках американского оружия на Украину за счёт европейских стран. Правда, сказать странах ЕС об этом они забыли.