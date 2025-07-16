В ЕС нашли юридическую «отмазку», чтобы не платить за американское оружие для Украины
Bloomberg: ЕС не может напрямую финансировать закупки западного оружия для ВСУ
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Евросоюз не имеет юридических оснований напрямую использовать средства из своего бюджета для закупок вооружения у США для Украины. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, передаёт Bloomberg.
«Базовые договоры ЕС не позволяют направлять бюджетные средства напрямую на закупку американского оружия. Однако Еврокомиссия может побудить страны-члены использовать общеевропейский кредитный фонд объёмом 150 миллиардов евро для совместных закупок, что может высвободить средства и на контракты с США», — пояснил он.
Тем временем, по данным источников, власти двух европейских стран узнали об участии в новой инициативе НАТО по вооружению Украины лишь в последний момент. Подробности проекта ранее не раскрывались даже западным партнёрам.
Напомним, что хитроумный план главы Белого дома, где вся Европа за свои деньги покупает у США оружие для Украины, был воспринят европейцами неоднозначно. К примеру, Чехия уже отказалась в этом участвовать, но пообещала помогать боеприпасами. Зато Германия в восторге от такой идеи. Берлин уже покупает у Штатов две системы Patriot, чтобы потом подарить их Киеву.