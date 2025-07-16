В ЕС нашли юридическую «отмазку», чтобы не платить за американское оружие для Украины

Евросоюз не имеет юридических оснований напрямую использовать средства из своего бюджета для закупок вооружения у США для Украины. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, передаёт Bloomberg.

«Базовые договоры ЕС не позволяют направлять бюджетные средства напрямую на закупку американского оружия. Однако Еврокомиссия может побудить страны-члены использовать общеевропейский кредитный фонд объёмом 150 миллиардов евро для совместных закупок, что может высвободить средства и на контракты с США», — пояснил он.