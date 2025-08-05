Платёжный баланс Украины в июне упал до исторического антирекорда

В июне 2025 года платёжный баланс Украины продемонстрировал самый низкий показатель за всю историю наблюдений, достигнув дефицита в 5,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает издание Forbes Ukraine.

«Ситуация с платёжным балансом Украины, фиксирующим разницу между экспортом и импортом, продолжает ухудшаться. В июне зафиксирован исторический антирекорд – минус 5,1 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.

Согласно изданию, подобное развитие событий было предсказуемым, поскольку торговые дисбалансы уже увеличивались. На данный момент импорт набирает обороты, в то время как внутренний спрос замедляется.