ЕС может включить 100 миллиардов евро в бюджет для помощи Украине

Евросоюз рассматривает возможность выделения 100 миллиардов евро на помощь Украине, которые, предположительно, будут включены в специальный фонд в рамках будущего бюджета ЕС. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Согласно сообщению агентства, эти средства могут войти в проект бюджета Евросоюза на семилетний период, начинающийся с 2028 года. Собеседники агентства уточнили, что проект бюджета, как ожидается, будет представлен 16 июля, однако некоторые его детали могут быть опубликованы позднее.

Новый фонд подчеркнёт долгосрочные обязательства ЕС по поддержке Украины на фоне продолжающегося конфликта. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил, что совокупная помощь, предоставленная Украине ЕС и отдельными странами-членами с 2022 года, уже достигла 150 миллиардов евро.