Макрон раскрыл планы Европы по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейские страны «никогда не откажутся от Украины», подчеркнув, что формирование «коалиции желающих» служит сигналом о непоколебимой поддержке Киева.

Выступая перед британским парламентом в ходе своего государственного визита в Соединённое Королевство, Макрон подчеркнул готовность бороться за мир и стабильность в регионе.

«Мы будем бороться до последней минуты, чтобы добиться прекращения огня, начать переговоры с целью построения этого крепкого и продолжительного мира, потому что на карту поставлена ​​наша безопасность и наши общие принципы», – цитирует президента Франции AFP.

По словам Макрона, конфликт на Украине напрямую затрагивает не только безопасность, но и «стабильность и мир Европы», которым нынешнее поколение «наслаждалось последние несколько десятилетий».