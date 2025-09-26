Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 19:03

В ЕС раскритиковали Трампа за слова о возврате границ Украины

Pais: В ЕС назвали ошибочным заявление Трампа о границах Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

В Европейском союзе подвергли критике заявление президента США Дональда Трампа о возможности восстановления прежних границ Украины при поддержке ЕС. Об этом сообщает испанская газета Pais со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

«Сказать, что с помощью ЕС Украина может восстановить... (старые границы. — Прим. Life.ru), звучит неверно. События разворачиваются не так, как хочет этого Трамп, и он пытается огородить себя от действительности», — приводят издание слова представителя европейских структур.

После слов американского президента европейские лидеры испытывают неопределённость относительно его дальнейших действий. Заявление Трампа прозвучало после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН, где он предположил возможность возврата Украиной первоначальных границ. Сам Зеленский позже признался, что был удивлён такой позицией американского лидера.

Европа отказалась в одиночку нести бремя помощи Украине по указке Трампа
Европа отказалась в одиночку нести бремя помощи Украине по указке Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза и НАТО способна вернуть «всю изначальную территорию», а в перспективе — возможно, и продвинуться дальше. Американский лидер подчеркнул, что достижение этой цели требует терпения и финансовой поддержки со стороны европейских союзников.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • ЕС
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar