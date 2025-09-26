В ЕС раскритиковали Трампа за слова о возврате границ Украины

В Европейском союзе подвергли критике заявление президента США Дональда Трампа о возможности восстановления прежних границ Украины при поддержке ЕС. Об этом сообщает испанская газета Pais со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

«Сказать, что с помощью ЕС Украина может восстановить... (старые границы. — Прим. Life.ru), звучит неверно. События разворачиваются не так, как хочет этого Трамп, и он пытается огородить себя от действительности», — приводят издание слова представителя европейских структур.

После слов американского президента европейские лидеры испытывают неопределённость относительно его дальнейших действий. Заявление Трампа прозвучало после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН, где он предположил возможность возврата Украиной первоначальных границ. Сам Зеленский позже признался, что был удивлён такой позицией американского лидера.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза и НАТО способна вернуть «всю изначальную территорию», а в перспективе — возможно, и продвинуться дальше. Американский лидер подчеркнул, что достижение этой цели требует терпения и финансовой поддержки со стороны европейских союзников.