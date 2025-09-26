Европа отказалась в одиночку нести бремя помощи Украине по указке Трампа

Европа не может брать на себя всю ответственность за помощь Украине в конфликте с Россией, как того хочет президент США Дональд Трамп. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас в комментарии Politico, напомнив об обещаниях хозяина Белого дома.

«Европа не может в одиночку нести бремя войны на Украине. Это особенно верно, если учесть обещание президента Трампа положить конец боевым действиям. Именно он пообещал остановить конфликт. Поэтому ответственность за это не может лежать на нас», — возмутилась глава евродипломатии.

Европейские чиновники в беседе с изданием заявили, что Трамп своими заявлениями намекает на вывод США из конфликта и перекладывает всю ответственность за Украину на Европу. Каллас напомнила, что Америке, как крупнейшему союзнику в НАТО, следует быть солидарной с Альянсом.