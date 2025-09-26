Европа отказалась в одиночку нести бремя помощи Украине по указке Трампа
Обложка © Х / The White House
Европа не может брать на себя всю ответственность за помощь Украине в конфликте с Россией, как того хочет президент США Дональд Трамп. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас в комментарии Politico, напомнив об обещаниях хозяина Белого дома.
«Европа не может в одиночку нести бремя войны на Украине. Это особенно верно, если учесть обещание президента Трампа положить конец боевым действиям. Именно он пообещал остановить конфликт. Поэтому ответственность за это не может лежать на нас», — возмутилась глава евродипломатии.
Европейские чиновники в беседе с изданием заявили, что Трамп своими заявлениями намекает на вывод США из конфликта и перекладывает всю ответственность за Украину на Европу. Каллас напомнила, что Америке, как крупнейшему союзнику в НАТО, следует быть солидарной с Альянсом.
Ранее глава Белого дома изменил свою публичную позицию относительно Украины, заявив, что Россия ведёт бесцельную борьбу и представляет собой в ней «бумажного тигра». Впрочем, какое-то время спустя он пообещал больше никогда не позволять себе таких сравнений. При этом он виртуозно переложил ответственность за Украину на Евросоюз, заметив, что с его помощью страна могла бы вернуть потерянные территории. Трамп рекомендовал Киеву проявлять терпение и добиваться финансовой поддержки от европейских партнеров и НАТО. У Украины возникли к нему вопросы.
