Трамп пообещал больше никогда не использовать выражение бумажный тигр
Обложка © ТАСС / AP / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп после недавних резких высказываний о России заявил, что впредь не намерен использовать выражение «бумажный тигр». Это произошло во время встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме.
«Я никогда никого не назову «бумажным тигром», — пообещал американский лидер.
Напомним, глава США в свойственной ему манере вновь изменил позицию по украинскому конфликту и заявил, что Россия ведёт бесцельную борьбу, назвав при этом РФ «бумажным тигром». В Кремле отреагировали на выпад спокойно, напомнив, что Россию отождествляют с медведем и этот зверь — настоящий.
