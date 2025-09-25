Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 17:01

Трамп пообещал больше никогда не использовать выражение бумажный тигр

Обложка © ТАСС / AP / Evan Vucci

Обложка © ТАСС / AP / Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп после недавних резких высказываний о России заявил, что впредь не намерен использовать выражение «бумажный тигр». Это произошло во время встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме.

«Я никогда никого не назову «бумажным тигром», пообещал американский лидер.

«Флаг в руки, барабан на шею»: Трамп критикует Россию ради избавления от Украины
«Флаг в руки, барабан на шею»: Трамп критикует Россию ради избавления от Украины

Напомним, глава США в свойственной ему манере вновь изменил позицию по украинскому конфликту и заявил, что Россия ведёт бесцельную борьбу, назвав при этом РФ «бумажным тигром». В Кремле отреагировали на выпад спокойно, напомнив, что Россию отождествляют с медведем и этот зверь — настоящий.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar