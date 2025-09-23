Трамп заявил, что Россия ведёт бесцельную борьбу на Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия якобы ведёт борьбу на Украине без какой-либо цели. По его мнению, конфликт мог бы закончиться за несколько дней. Об этом республиканец заявил в соцсети Truth Social.

«Россия уже три с половиной года ведёт бесцельную борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю. Это не отличает Россию. На самом деле, это делает её похожей на «бумажного тигра», — написал хозяин Белого дома.