Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 18:41

Трамп заявил, что экономика России находится якобы в ужасном состоянии

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Конфликт на Украине привёл российскую экономику в «ужасное состояние». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, общаясь с Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН.

«Российская экономика сейчас в ужасном состоянии, она разрушается», — сказал Трамп.

Набиуллина заявила об отсутствии рецессии в экономике России
Набиуллина заявила об отсутствии рецессии в экономике России

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны демонстрирует положительную динамику. По итогам июля текущего года валовой внутренний продукт показал увеличение на 0,4% относительно аналогичного периода прошлого года. А за период с января по июль 2025-го общий показатель прироста ВВП достиг отметки в 1,1%.

Больше самых важных новостей России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar