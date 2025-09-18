Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 10:03

Набиуллина заявила об отсутствии рецессии в экономике России

Обложка © Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Обложка © Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в российской экономике нет рецессии. Выступая на Московском финансовом форуме, она подчеркнула, что текущая ситуация связана лишь с замедлением темпов роста.

«Прежде всего, не надо путать рецессию, которая ассоциируется с очень негативными явлениями, с замедлением экономики. Да, замедление происходит, но рецессии нет. И даже технической рецессии, когда экономика снижается два квартала подряд, у нас не наблюдается», — отметила Набиуллина.

Что можно купить за семь миллиардов рублей кроме собственного острова? Гид по самым дорогим квартирам Москвы
Что можно купить за семь миллиардов рублей кроме собственного острова? Гид по самым дорогим квартирам Москвы

По её словам, рецессию нельзя оценивать по одному показателю, даже по ВВП. Обычно она сопровождается падением доходов населения, высокой безработицей и низкой инфляцией на фоне снижения спроса.

«У нас таких признаков нет. Да, инфляция снизилась, но она всё ещё выше цели», — подчеркнула глава ЦБ.

С 1 октября курс доллара установит сезонный рекорд. Сколько будет стоить рубль
С 1 октября курс доллара установит сезонный рекорд. Сколько будет стоить рубль

Рецессией называют период спада в экономике, который проявляется в сокращении деловой активности и снижении основных макропоказателей. Классическим определением считается падение ВВП на протяжении как минимум двух кварталов подряд. Обычно рецессия сопровождается ростом безработицы, снижением доходов населения, сокращением инвестиций и потребительского спроса.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Эльвира Набиуллина
  • Новости экономики
  • Центробанк
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar