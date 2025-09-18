Набиуллина заявила об отсутствии рецессии в экономике России
Обложка © Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в российской экономике нет рецессии. Выступая на Московском финансовом форуме, она подчеркнула, что текущая ситуация связана лишь с замедлением темпов роста.
«Прежде всего, не надо путать рецессию, которая ассоциируется с очень негативными явлениями, с замедлением экономики. Да, замедление происходит, но рецессии нет. И даже технической рецессии, когда экономика снижается два квартала подряд, у нас не наблюдается», — отметила Набиуллина.
По её словам, рецессию нельзя оценивать по одному показателю, даже по ВВП. Обычно она сопровождается падением доходов населения, высокой безработицей и низкой инфляцией на фоне снижения спроса.
«У нас таких признаков нет. Да, инфляция снизилась, но она всё ещё выше цели», — подчеркнула глава ЦБ.
Рецессией называют период спада в экономике, который проявляется в сокращении деловой активности и снижении основных макропоказателей. Классическим определением считается падение ВВП на протяжении как минимум двух кварталов подряд. Обычно рецессия сопровождается ростом безработицы, снижением доходов населения, сокращением инвестиций и потребительского спроса.