Набиуллина заявила об отсутствии рецессии в экономике России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в российской экономике нет рецессии. Выступая на Московском финансовом форуме, она подчеркнула, что текущая ситуация связана лишь с замедлением темпов роста.

«Прежде всего, не надо путать рецессию, которая ассоциируется с очень негативными явлениями, с замедлением экономики. Да, замедление происходит, но рецессии нет. И даже технической рецессии, когда экономика снижается два квартала подряд, у нас не наблюдается», — отметила Набиуллина.

По её словам, рецессию нельзя оценивать по одному показателю, даже по ВВП. Обычно она сопровождается падением доходов населения, высокой безработицей и низкой инфляцией на фоне снижения спроса.

«У нас таких признаков нет. Да, инфляция снизилась, но она всё ещё выше цели», — подчеркнула глава ЦБ.