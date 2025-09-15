С 1 октября курс доллара установит сезонный рекорд. Сколько будет стоить рубль Оглавление Какая тенденция наметилась на валютном рынке в начале осени Прогноз курса доллара с 1 октября С 1 октября курс валют может выйти на новый уровень. Осенний сезон уже начался с роста курса доллара. Ожидается, что в октябре он достигнет пика. Каким будет курс рубля в октябре и какие события определят стоимость валюты? 14 сентября, 21:25 Экономисты дали прогноз курса доллара с 1 октября 2025 года. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Monster Ztudio

Какая тенденция наметилась на валютном рынке в начале осени

Летом курс рубля был на максимумах с весны 2023 года, а с началом осени быстро полетел вниз. Иностранные валюты за считаные сессии подскочили на полугодовые максимумы. С летнего дна валютные пары прибавили уже по 10%.

— Это абсолютно ожидаемое движение. Технически так волатильно обычно и завершается долгий боковик, а фундаментально против рубля играют снижение ставки Центробанка и отмена нормативов возврата валютной выручки экспортёров. Доллар вернулся к отметке выше 85, евро почти 100, юань был над 12, — прокомментировал ситуацию эксперт БКС «Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Основные факторы давления на рубль — дальнейшее снижение ставок, влияющее на привлекательность рублёвых активов для инвесторов, а также рост импортного спроса на фоне удешевления кредитования, что увеличит потребность в валюте. Такое мнение высказал директор по развитию кредитных продуктов в «Сравни» Магомед Гамзаев.

— С начала октября рубль останется под давлением, и тренд на постепенное укрепление доллара, обозначившийся в сентябре, имеет все шансы продолжиться. На динамику повлияет целый комплекс факторов. Центральный банк снизил ключевую ставку до 17%, и это закономерно снижает привлекательность рублёвых активов. Одновременно сокращается валютная выручка экспортёров, а импорт сохраняет стабильный рост, что усиливает дисбаланс текущего счёта, — рассказал предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Дополнительный элемент неопределённости, по его словам, вносит мягкая ценовая динамика на нефть. В то же время продажи валюты Минфином в рамках бюджетного правила продолжат сглаживать резкие скачки валют.

Прогноз курса доллара с 1 октября

Ключевая ставка Банка России снижена третий раз подряд. В этот раз сокращение составило 100 базисных пунктов, до 17% годовых с 18% ранее. Рынок ждал снижения ставки на 200 б. п., так как опирался в прогнозах на инфляционную конъюнктуру. В комментариях регулятор отметил, что инфляционные ожидания остаются высокими. Жёсткость монетарной политики будет такой, которая нужна для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Такое мнение высказал владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.

Доллар, по его оценкам, может стабилизироваться в границах 83–85 рублей, евро — 97–100.

— Сентябрьское снижение ставки уже было заложено валютным рынком в котировках рубля, который резко ослаб и теперь отыгрывает позиции. Он сохраняет более привлекательную доходность к иностранным валютам в среднесрочной перспективе. До конца месяца теперь можно ожидать стабилизации курса в торговых границах 80–86 рублей за доллар. Для экономики продолжится период охлаждения. Необходимость более мягких денежно-кредитных условий проявится позже, — рассказал начальник отдела исследований инвестиционных стратегий компании «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

Михаил Зельцер считает, что на фоне ограниченного снижения ключевой ставки вероятность коррекции в иностранных валютах повысилась. Курс рубля, скорее всего, скорректируется. Однако до конца осени и года курс доллара будет ближе к 90, евро — за 100, а юань — опять дороже 12.

Магомед Гамзаев считает, что осенью рубль продолжит ослабление. К октябрю юань может закрепиться в диапазоне 11,5–12 рублей. Доллар, в свою очередь, вероятно, поднимется до 85–90 рублей к концу года.

Денис Астафьев полагает, что в октябре доллар будет колебаться в диапазоне 87–93 рублей. Европейская валюта может проявить себя ещё активнее. Внешний фон складывается так, что евро получает относительное преимущество: Федеральная резервная система готовится к снижению ставки, тогда как Европейский Центробанк близок к паузе. В совокупности это создаёт двойное давление на рубль — ослабление внутри страны и относительную устойчивость евро на глобальном рынке. В октябре курс евро способен закрепиться в районе 102–106 рублей, а при негативных условиях — падении нефтяных котировок или резком росте импорта — риск выхода за этот диапазон будет возрастать.

Авторы Нина Важдаева