Неожиданные последствия. К чему приведёт решение Центробанка незначительно снизить ключевую ставку

Решение Центробанка снизить ключевую ставку всего на 100 базисных пунктов удивило многих. Последствия этого понижения могут быть совсем не такими, какими кажутся на первый взгляд. Почему ЦБ снизил ставку и что будет с кредитами, вкладами, акциями и курсом рубля? 12 сентября, 11:23 Центробанк снизил ключевую ставку всего на 100 базисных пунктов.

Почему Центробанк снизил ключевую ставку

Банк России принял решение снизить ключевую ставку с 18 до 17% годовых. Экономисты ожидали большего. Конечно, снижение ставки на рынке считали неизбежным. Тем не менее большинство экономистов прогнозировали, что она упадёт до 16%. Но регулятор пошёл на более сдержанное снижение — всего на 100 базисных пунктов. Это значит, что и последствия такого решения будут не теми, что изначально ожидали большинство экономистов.

— Такой шаг отражает баланс: инфляция постепенно замедляется и спрос охлаждается, но всё же инфляционные ожидания остаются повышенными. Кроме того, возросли валютные и ценовые риски ввиду ослабления рубля, — рассказала аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева.

Цикл снижения ключевой ставки, очевидно, продолжится. При этом каждое дальнейшее снижение сокращает склонность населения к накоплению. Тут стоит учесть, что чрезмерно резкое снижение ставки может, наоборот, привести к ускорению инфляции за счёт увеличения спроса. Основной риск в случае удержания ключевой ставки на слишком высоком уровне заключается в том, что это может вызвать обратный эффект и привести к инфляции предложения. С другой стороны, если оценивать проводимую Центробанком денежно-кредитную политику с точки зрения реальной ставки (номинальная ключевая ставка минус инфляция), то в целом она по-прежнему жёсткая. Это в целом создаёт предпосылки для дальнейшего замедления инфляции даже в условиях снижающейся ставки. Так прокомментировал решение Центробанка аналитик-стратег УК «Альфа-капитал» Александр Джиоев.

— Сейчас баланс по-прежнему смещён в сторону проинфляционных рисков — со стороны бюджета, рынка труда, повышенных инфляционных ожиданий, динамики курса рубля. Мы ожидаем ключевую ставку на конец 2025 года на уровне 15–16%, — рассказала ведущий аналитик компании «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Как снижение ключевой ставки отразится на вкладах и кредитах

Снижение ставки, по словам Гаянэ Замалеевой, приведёт к продолжению постепенного уменьшения доходности по депозитам и накопительным счетам. Кредитные ставки также будут снижаться, но пока всё же останутся высокими. Это по-прежнему будет сдерживать рост потребительского и ипотечного кредитования.

— На данный момент уровни ставок по вкладам уже учитывают принятое сегодня решение по снижению ключевой ставки. Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях составляет 15,7%. На этом фоне мы не ожидаем существенного изменения в уровне ставок по вкладам после решения Банка России на заседании 12 сентября. Трек на снижение ключевой ставки будет сохраняться вне зависимости от того, какими темпами регулятор будет это делать. Соответственно, банки с большой радостью продолжат снижать депозитные ставки. В отличие от ставок по кредитам, которые будут корректироваться существенно медленней, компенсируя таким образом длительный период дорогого фондирования, — рассказала Наталия Пырьева.

Что будет с курсом рубля

Гаянэ Замалеева считает, что для рубля эффект, скорее всего, будет нейтральным. Снижение ставки на 1 процентный пункт на данном этапе уже не окажет критического давления — при условии сохранения экспортных поступлений, бюджетных интервенций и отсутствия дополнительных внешних шоков.

— Сочетание роста корпоративного кредита и ослабление рубля на фоне снижения предложения валюты заставляет Банк России замедлить темпы снижения ставки уже сейчас. Будет ли это отклонение устойчивым или временным — покажет время. А пока для поддержания положительных темпов роста ВВП замедление расходов бюджета должно быть замещено постепенным восстановлением кредита, — отметил главный экономист «БКС «Мир инвестиций» Илья Фёдоров.

Как на новую ключевую ставку отреагируют акции и облигации

Для фондового рынка любое снижение ставки можно расценить как позитивный сигнал. Стоимость заимствований уменьшается, акции становятся привлекательнее на фоне снижения депозитных ставок. Но динамика будет сдержанной из-за осторожности инвесторов, внешней неопределённости и всё ещё жёсткой ДКП. Такой прогноз сделала Гаянэ Замалеева.

— С большой долей вероятности акции наиболее закредитованных эмитентов позитивно отреагируют на снижение ставки, — отметил Александр Джиоев.

В «БКС «Мир инвестиций» отметили, что снижение ставок повышает привлекательность длинных облигаций. При этом осторожные шаги Центробанка говорят о выборе в пользу самых надёжных облигаций с высоким кредитным рейтингом.

Авторы Нина Важдаева