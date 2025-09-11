Вступают в силу неожиданные условия по вкладам. Как получить больше денег от банка после снижения ключевой ставки Оглавление Какие ошибки совершают вкладчики перед заседанием Центробанка по ключевой ставке Какие нюансы нужно учитывать при выборе банковского вклада 12 сентября состоится заседание Центробанка по ключевой ставке. Ожидается, что её снизят, а значит, упадут и доходы по вкладам. Экономисты предупреждают: чтобы заработать больше, нужно срочно менять стратегию размещения денег. Какие ошибки сейчас совершают вкладчики? 11 сентября, 09:33 Экономисты рассказали, какие вклады выгоднее открывать на фоне снижения ключевой ставки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Какие ошибки совершают вкладчики перед заседанием Центробанка по ключевой ставке

Многие вкладчики стараются сейчас открыть долгосрочные депозиты, ожидая снижения ключевой ставки 12 сентября. Раньше эта стратегия часто была оправданной. По долгосрочным вкладам процент мог быть значительно выше. Но сейчас экономисты дают совсем другие рекомендации.

— Если ключевая ставка продолжит снижаться постепенно, банки, чтобы сохранить привлекательность предложений для клиентов, будут поддерживать наиболее высокую доходность именно по краткосрочным депозитам — на три и шесть месяцев. Такая стратегия позволяет клиентам размещать средства на короткие сроки и переоформлять их при изменении ставки, а банкам — управлять ликвидностью. В будущем можно ожидать, что доходность по всем срокам будет постепенно выравниваться, но краткосрочные депозиты останутся наиболее выгодными до момента полного завершения цикла снижения ставки, — рассказал аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

По его словам, для клиентов это означает необходимость пересмотра стратегии сбережений. Вкладчики, ориентированные на максимальную доходность, могут размещать средства на краткосрочные депозиты и следить за изменением ключевой ставки, чтобы переоформлять их при появлении более выгодных условий. Остальные будут искать для себя другие инвестиционные инструменты на фондовом рынке, в первую очередь долгосрочные облигации.

Впрочем, совсем отказываться от долгих вкладов не обязательно. Всё зависит от условий каждого конкретного банка. Например, сейчас можно открыть на долгий срок вклад с неснижаемым остатком с возможностью снятия и пополнения. Обычно на таких вкладах проценты ниже, чем на вкладах без возможности снятия и пополнения. Но если открыть вклад сейчас и на долгий срок, то уже через несколько месяцев окажется, что здесь условия аналогичны вкладу без возможности снятия и пополнения. При этом у вкладчика есть доступ к деньгам и при необходимости в любой момент можно как снять часть суммы, так и положить.

— Если цель — это сохранить доходность, стоит рассмотреть длинные вклады с фиксированной ставкой. Банки ещё некоторое время будут предлагать ставки выше 15%, но по мере смягчения денежно-кредитной политики они будут снижаться. Зафиксировать высокий процент можно, открыв вклад на срок от полугода до года. Некоторые банки предлагают ставку около 17% на два месяца для «новых денег», то есть капитала, которого ранее не было на счетах, — рассказал владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.

Часть средств, по его мнению, имеет смысл перевести в инструменты с гибкими условиями — накопительные счета или облигации крупных банков и компаний, которые дают доходность выше инфляции. Такой портфель позволит адаптироваться к изменению рыночных условий.

Какие нюансы нужно учитывать при выборе банковского вклада

Когда Центробанк начинает цикл снижения ставки, банки заранее урезают доходность по долгосрочным депозитам и делают привлекательными в основном короткие акции под «новые деньги». Главный риск для вкладчика здесь не текущая ставка, а та, что будет при следующем продлении, автопролонгация почти всегда переводит на новые, уже сниженные условия. Поэтому оптимальный вариант — зафиксировать часть суммы на срок 6–12 месяцев и сформировать так называемую лесенку из вкладов с разными датами окончания. Такой подход позволяет сохранить доступ к высоким ставкам сегодня и одновременно снижает риск оказаться целиком в будущей низкой доходности. Такую рекомендацию дал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Вторая стратегия, по его словам, — это баланс между доходностью и гибкостью. Часть средств стоит держать на накопительном счёте или в коротких вкладах для оперативных нужд, а избыточные средства фиксировать на более длинный срок. Для тех, кто готов к рыночным колебаниям ради долгой фиксации дохода, альтернативой могут стать облигации федерального займа: если держать их до погашения, купон фактически становится аналогом «закреплённой ставки», а при снижении ключевой они ещё и дорожают. В любом случае важно диверсифицировать между банками в пределах страхового лимита и внимательно читать условия акционных продуктов: самые высокие проценты часто ограничены суммой или сроками. Такой набор решений помогает сохранить высокий процент и при этом не потерять гибкость в условиях снижающихся ставок.

