Сюрприз от Центробанка. Как изменится ключевая ставка с 12 сентября и чем ЦБ может удивить экономистов

12 сентября состоится заседание Центробанка по ключевой ставке. С одной стороны, экономисты уверены, что ставку снизят. С другой, не исключены сюрпризы от регулятора. Как изменится ключевая ставка и какая интрига волнует рынки? 8 сентября, 09:26 Экономисты сделали прогноз по ключевой ставке на 12 сентября.

На сколько Центробанк опустит ключевую ставку 12 сентября

На текущий момент базовый прогноз по решению ЦБ 12 сентября предполагает снижение ключевой ставки на 200 базисных пунктов, с сегодняшнего значения в 18% до 16%. В пользу этого сценария играют как накопленные статданные Росстата по инфляции в РФ, так и корпоративные ожидания.

— Если регулятор сочтёт, что инфляция сокращается недостаточно быстро, он может опустить ставку и на консервативные 100 б. п. Однако основной вариант всё же предполагает решительные действия. До конца года ставка может быть сокращена ещё. Примерно до 15% годовых. Это быстрее, чем отражено в оценочном прогнозе самого ЦБ, но раз конъюнктура позволяет, надо действовать, — отметил владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.

Член Совета МРО «Деловая Россия» Андрей Глушкин считает, что наиболее вероятным вариантом выглядит снижение ключевой ставки до диапазона 16–17 %. Логичным считается шаг сразу на два процентных пункта — до 16 %, так как экономика уже реагирует на прежние меры и нуждается в дополнительном смягчении. Снижение до 16,5 % или до 17 % также рассматривается, но вероятность сохранения уровня 18% крайне мала.

— Мы прогнозируем снижение ставки на 1,5 процентных пункта. Более резкое снижение до 2 п.п. выглядит маловероятным из-за осторожной позиции ЦБ и сохраняющихся инфляционных рисков. Спрос постепенно оживает, кредитование растёт. Скорее всего, ЦБ будет действовать осторожно, чтобы поддержать экономику, — считает аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

Чем Центробанк может удивить экономистов

Несмотря на то что экономисты практически едины в своих прогнозах и уверены, что Центробанк ставку снизит, они не исключают сюрпризов. Более того, сохраняется интрига и в вопросе о дальнейшей перспективе денежно-кредитной политики. Продолжит ли Центробанк снижать ключевую ставку до конца года или смягчение ДКП в сентябре закончится?

— Основным сюрпризом от ЦБ будет его риторика с указаниями насчёт дальнейших шагов. Но, думается, там всё будет довольно оптимистично, — считает Василий Гиря.

Андрей Глушкин полагает, что регулятор вряд ли станет торопиться и сохранит осторожный подход. Можно ожидать, что заявление после заседания будет нейтральным или умеренно мягким, с акцентом на готовность продолжать политику смягчения, если ситуация позволит. Такой подход позволит сохранить предсказуемость и управляемость на финансовом рынке.

— В дальнейшем ставка может продолжить движение вниз. К концу года просматривается сценарий её снижения до 14–15 %, что даст экономике больше возможностей для восстановления. Однако для более заметного оживления внутреннего спроса и кредитной активности некоторым отраслям потребовалась бы ставка ближе к 12%. Здесь многое будет зависеть от того, как быстро удастся удержать инфляцию в заданных пределах, — пояснил Андрей Глушкин.

Он обратил внимание, что решение по ставке связано не только с текущим уровнем инфляции, но и с ожиданиями на будущее. Если появятся новые риски, связанные с внешними шоками или ростом цен, Центральный банк может замедлить темпы смягчения и взять паузу. В то же время при устойчивом замедлении инфляции пространство для более решительных шагов будет расширяться.

Какой сигнал экономисты ждут от Центробанка 12 сентября

Снижение ставки, по словам Андрея Глушкина, станет сигналом для финансового рынка и бизнеса, что условия кредитования будут постепенно улучшаться. Это может активизировать спрос на ипотеку, увеличить инвестиционную активность компаний и частично поддержать потребительский рынок. Однако эффект будет проявляться постепенно и в первую очередь затронет те сферы экономики, где доступ к заёмным средствам играет ключевую роль.

