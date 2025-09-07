Курс на повышение. Как цены на вторичное жильё отреагируют на снижение ключевой ставки Оглавление Как снижение ключевой ставки отразится на стоимости вторичного жилья Какая недвижимость подорожает после снижения ключевой ставки По базовым прогнозам экономистов, 12 сентября Центробанк снизит ключевую ставку — и в дальнейшем цикл смягчения денежно-кредитной политики продолжится. Как это скажется на рынке вторичной недвижимости и как будут реагировать цены в разных сегментах жилья? 6 сентября, 21:38 После снижения ключевой ставки вторичная недвижимость будет дорожать. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tanoy1412

Как снижение ключевой ставки отразится на стоимости вторичного жилья

Ожидания по снижению ключевой ставки 12 сентября уже отражены в настроениях участников рынка. Важнее не само по себе решение регулятора, а то, какой уровень ставки мы увидим к концу текущего года. Застройщиков и покупателей интересует продолжение цикла смягчения денежно-кредитной политики. Именно это может стимулировать заметную активность на первичном рынке. На рынке вторичного жилья также можно ожидать постепенного оживления в случае позитивного сценария развития событий. Такой прогноз сделал коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров.

— Сезонный рост активности осенью может усилиться за счёт улучшения условий ипотеки. Однако резкого роста цен на вторичном рынке ждать не стоит. Сначала изменения проявятся в структуре спроса и предложения, а влияние ставки на стоимость будет отложенным. В разных сегментах рынка недвижимости динамика также будет отличаться, — пояснил Евгений Белокуров.

По его словам, наиболее чувствителен к снижению ставок комфорт-класс, где вероятно более заметное оживление. В бизнес- и премиальном сегменте спрос во многом формируется за счёт покупателей с собственными средствами. Поэтому на активность в этих форматах условия ипотечного кредитования влияют незначительно.

— При общей растущей инфляции стоимость жилья стабильна с 2022 года. Политические и экономические события, упадок рынка на фоне подорожания ипотеки не оказали влияния на стоимость вторичной недвижимости. И незначительный подъём спроса, который мы наблюдаем с июля этого года, пока не спровоцировал подорожание. Во всяком случае, в этом году при отсутствии каких-то форс-мажоров цены останутся стабильными, — считает директор направления «Вторичный рынок» «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома.

В целом на вторичном рынке жилья Москвы медианная стоимость квадратного метра по итогам августа находится на уровне 285,5 тыс. рублей. С начала года она увеличилась на 0,1% (с 285,2 тыс.). Во всех округах за этот период зафиксирована положительная динамика, но подобные изменения — меньше одного процента — исключительно условные и объясняются вымыванием из экспозиции чуть более дешёвого предложения. Самое заметное подорожание усреднённого квадрата — на 0,8% — отмечено на вторичке престижного Западного округа и в ЗелАО, где жильё самое доступное по стоимости в старых границах Москвы. Такие данные привёл руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимости» Дмитрий Таганов.

Какая недвижимость подорожает после снижения ключевой ставки

Снижение ключевой ставки, ожидаемое в сентябре, способно оживить рынок вторичной недвижимости. Хотя ценовая динамика будет достаточно сдержанной. Ипотека станет доступнее, что увеличит число потенциальных покупателей. При этом важно учитывать, что многие сейчас занимают выжидательную позицию: они рассчитывают на дальнейшее удешевление кредитов и поэтому не спешат выходить на сделки. Это формирует отложенный спрос, который постепенно будет реализовываться по мере продолжения снижения ставки. Такое мнение высказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

— На вторичном рынке уже фиксируется рост интереса: количество заявок на ипотеку и просмотров объявлений заметно увеличились, особенно в крупных городах. Цены на жильё в мегаполисах показывают умеренный рост — в среднем около 0,3% в месяц. Тогда как в регионах изменения разнонаправленные — от лёгкого повышения до небольшого снижения. Это отражает региональные особенности спроса и различия в платёжеспособности населения, — пояснил Максим Лазовский.

По его прогнозу, если ставка продолжит снижаться и приблизится к уровню 15–16%, рынок может перейти в фазу более активного роста. При этом речь не идёт о резком скачке цен: рост будет постепенным, в пределах 5–10 % в год, с наибольшим эффектом в сегменте комфорт-класса в крупных городах. В премиальном жилье ситуация останется стабильной из-за ограниченного предложения, а в пригородах возможны скидки и коррекция цен вниз, что сделает этот сегмент более привлекательным.

Дополнительным фактором станет постепенное снижение доходности банковских вкладов, которое подтолкнёт часть населения переводить средства в недвижимость. Однако, пока депозиты остаются относительно выгодными, массового перетока капитала в квартиры ждать не стоит.

— В целом вторичный рынок реагирует на снижение ставки инерционно: оживление спроса проявляется быстрее, чем рост цен. Поэтому в ближайшие месяцы можно ожидать постепенного увеличения активности покупателей, тогда как значимые изменения цен будут растянуты во времени и зависимы от скорости смягчения денежно-кредитной политики, — добавил Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева