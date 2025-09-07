Курс на повышение. Как цены на вторичное жильё отреагируют на снижение ключевой ставки
По базовым прогнозам экономистов, 12 сентября Центробанк снизит ключевую ставку — и в дальнейшем цикл смягчения денежно-кредитной политики продолжится. Как это скажется на рынке вторичной недвижимости и как будут реагировать цены в разных сегментах жилья?
После снижения ключевой ставки вторичная недвижимость будет дорожать. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tanoy1412
Как снижение ключевой ставки отразится на стоимости вторичного жилья
Ожидания по снижению ключевой ставки 12 сентября уже отражены в настроениях участников рынка. Важнее не само по себе решение регулятора, а то, какой уровень ставки мы увидим к концу текущего года. Застройщиков и покупателей интересует продолжение цикла смягчения денежно-кредитной политики. Именно это может стимулировать заметную активность на первичном рынке. На рынке вторичного жилья также можно ожидать постепенного оживления в случае позитивного сценария развития событий. Такой прогноз сделал коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров.
— Сезонный рост активности осенью может усилиться за счёт улучшения условий ипотеки. Однако резкого роста цен на вторичном рынке ждать не стоит. Сначала изменения проявятся в структуре спроса и предложения, а влияние ставки на стоимость будет отложенным. В разных сегментах рынка недвижимости динамика также будет отличаться, — пояснил Евгений Белокуров.
По его словам, наиболее чувствителен к снижению ставок комфорт-класс, где вероятно более заметное оживление. В бизнес- и премиальном сегменте спрос во многом формируется за счёт покупателей с собственными средствами. Поэтому на активность в этих форматах условия ипотечного кредитования влияют незначительно.
— При общей растущей инфляции стоимость жилья стабильна с 2022 года. Политические и экономические события, упадок рынка на фоне подорожания ипотеки не оказали влияния на стоимость вторичной недвижимости. И незначительный подъём спроса, который мы наблюдаем с июля этого года, пока не спровоцировал подорожание. Во всяком случае, в этом году при отсутствии каких-то форс-мажоров цены останутся стабильными, — считает директор направления «Вторичный рынок» «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома.
В целом на вторичном рынке жилья Москвы медианная стоимость квадратного метра по итогам августа находится на уровне 285,5 тыс. рублей. С начала года она увеличилась на 0,1% (с 285,2 тыс.). Во всех округах за этот период зафиксирована положительная динамика, но подобные изменения — меньше одного процента — исключительно условные и объясняются вымыванием из экспозиции чуть более дешёвого предложения. Самое заметное подорожание усреднённого квадрата — на 0,8% — отмечено на вторичке престижного Западного округа и в ЗелАО, где жильё самое доступное по стоимости в старых границах Москвы. Такие данные привёл руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимости» Дмитрий Таганов.
Какая недвижимость подорожает после снижения ключевой ставки
Снижение ключевой ставки, ожидаемое в сентябре, способно оживить рынок вторичной недвижимости. Хотя ценовая динамика будет достаточно сдержанной. Ипотека станет доступнее, что увеличит число потенциальных покупателей. При этом важно учитывать, что многие сейчас занимают выжидательную позицию: они рассчитывают на дальнейшее удешевление кредитов и поэтому не спешат выходить на сделки. Это формирует отложенный спрос, который постепенно будет реализовываться по мере продолжения снижения ставки. Такое мнение высказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.
— На вторичном рынке уже фиксируется рост интереса: количество заявок на ипотеку и просмотров объявлений заметно увеличились, особенно в крупных городах. Цены на жильё в мегаполисах показывают умеренный рост — в среднем около 0,3% в месяц. Тогда как в регионах изменения разнонаправленные — от лёгкого повышения до небольшого снижения. Это отражает региональные особенности спроса и различия в платёжеспособности населения, — пояснил Максим Лазовский.
По его прогнозу, если ставка продолжит снижаться и приблизится к уровню 15–16%, рынок может перейти в фазу более активного роста. При этом речь не идёт о резком скачке цен: рост будет постепенным, в пределах 5–10 % в год, с наибольшим эффектом в сегменте комфорт-класса в крупных городах. В премиальном жилье ситуация останется стабильной из-за ограниченного предложения, а в пригородах возможны скидки и коррекция цен вниз, что сделает этот сегмент более привлекательным.
Дополнительным фактором станет постепенное снижение доходности банковских вкладов, которое подтолкнёт часть населения переводить средства в недвижимость. Однако, пока депозиты остаются относительно выгодными, массового перетока капитала в квартиры ждать не стоит.
— В целом вторичный рынок реагирует на снижение ставки инерционно: оживление спроса проявляется быстрее, чем рост цен. Поэтому в ближайшие месяцы можно ожидать постепенного увеличения активности покупателей, тогда как значимые изменения цен будут растянуты во времени и зависимы от скорости смягчения денежно-кредитной политики, — добавил Максим Лазовский.