Путин заявил о росте ВВП России

Путин: ВВП России увеличился на 1,1% за первые семь месяцев 2025 года
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны демонстрирует положительную динамику. По итогам июля текущего года валовой внутренний продукт показал увеличение на 0,4% относительно аналогичного периода прошлого года. А за период с января по июль 2025-го общий показатель прироста ВВП достиг отметки в 1,1%.
«По данным Минэкономразвития, в июле валовой внутренний продукт прибавил 0,4% в годовом выражении. А за 7 месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1%», — сказал Путин.
Ранее Владимир Путин ответил на вопрос о снижении ключевой ставки в России. По его словам, если резко снизить этот показатель, то начнётся рост цен. Поэтому борьба с инфляцией требует внимательного подхода Центробанка. Кстати, в прошлую пятницу ЦБ снизил ключевую ставку до 17%.