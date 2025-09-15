Путин по видеосвязи открыл объекты Роспотребнадзора в российских регионах

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия новых объектов Роспотребнадзора в различных регионах страны. Встреча прошла в формате видеоконференции по случаю профессионального праздника работников санитарно-эпидемиологической службы. С 2022 года он отмечается ежегодно 15 сентября, в день подписания в 1922 году декрета РСФСР «О санитарных органах Республики», положившего начало созданию службы.

Владимир Пути поздравил с профессиональным праздником работников Роспотребнадзора. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Сегодня мы отмечаем день образования государственной санитарной эпидемиологической службы. Поздравляю всех работников Роспотребнадзора с этой праздничной датой», — заявил российский лидер в ходе встречи.

Среди представленных объектов — лабораторный корпус Центра гигиены и эпидемиологии в Оренбурге. Его создание позволит существенно повысить скорость реагирования на изменения эпидемиологической обстановки и обеспечит контроль качества воды, воздуха и продуктов питания без необходимости задействовать мощности из других регионов. Это особенно важно при чрезвычайных ситуациях природного характера, уточняется в материалах пресс-службы Кремля.

В Волгоградской области открылся новый корпус Научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора. Он оснащён современным диагностическим и исследовательским оборудованием и включает три блока: оперативной диагностики инфекционных заболеваний, вирусологических исследований и работы с лабораторными животными.

Новый центр гигиены и эпидемиологии был построен и в Воронеже. Его лабораторные мощности выросли в 2,5 раза. Центр соответствует самым высоким требованиям биобезопасности и способен работать с инфекциями 1–2 группы патогенности, а также токсинами. Лаборатории будут выявлять не только широкий спектр инфекций, но и опасные вещества в воде и продуктах питания, включая незаявленные ГМО, химические соединения, пестициды и токсины.

Кроме того, в Мариуполе восстановлен административно-лабораторный корпус центра гигиены и эпидемиологии Донецкой Народной Республики, серьёзно поврежденный в 2022 году в результате боевых действий. В обновленном здании размещены санитарно-гигиеническая, бактериологическая и паразитологическая лаборатории. Также начались работы по восстановлению ещё одного корпуса, предназначенного для работы с микроорганизмами высокой патогенности.