Белоусов поручил модернизировать систему медицинского обеспечения на передовой

Минобороны РФ поставлена задача за месяц разработать меры по улучшению медобслуживания военных на передовой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам совещания под руководством главы министерства Андрея Белоусова.

«Министр обороны РФ поставил задачу в течение месяца отработать предложения по улучшению системы медобеспечения военнослужащих на передовой, озвученные начальниками медицинских служб группировок войск», — говорится в официальном сообщении.

На совещании с участием глав Минздрава и ФМБА Белоусов поручил также оперативно подготовить перечень перспективных медицинских технологий для внедрения в армейскую практику. Министр подчеркнул, что ведомство активно работает над модернизацией военной медицины.